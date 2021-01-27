Фигурант дела экс-сотрудницы посольства США в РФ о краже данных признал вину

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Фигурант дела о краже данных американской программы по приему беженцев, по которому также проходит экс-сотрудница посольства США в РФ россиянка Олеся Красилова, признал вину по ряду пунктов. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении минюста США.

Согласно пресс-релизу ведомства, иорданец Хейсам Иса Сааду Саад признал себя виновным по нескольким обвинениям, в частности в краже правительственных документов, связанных с программой приема беженцев, а также в сговоре с целью отмывания денег и компьютерном мошенничестве. В числе подозреваемых значится и проживающий в Иордании гражданин Ирака Аус Мувафак Абдель Джабер.

По версии минюста, в период примерно с февраля 2016 года по апрель 2019 года трое подозреваемых якобы вступили в сговор под руководством Абдель Джабера "с целью кражи государственных документов США, связанных с сотнями заявок на участие в программе приема беженцев". Красилова в настоящее время находится на свободе, в то время как Саад и Абдель Джабер задержаны.

14 февраля 2020 года Олеся Красилова, которая в тот момент являлась сотрудницей подведомственной Россельхознадзору организации "Всероссийский центр карантина растений", была задержана в Испании, куда прибыла в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации. Как сообщил тогда корреспонденту ТАСС представитель Национальной судебной коллегии Испании, выдачи Красиловой добивались "США, чтобы привлечь к суду за преступный сговор с другими лицами с целью кражи информации из базы данных и оказания влияния на законные функции правительства Соединенных Штатов в отношении приема беженцев в страну с максимальным наказанием пять лет". Защита россиянки смогла доказать незаконность продолжения процесса ее экстрадиции, после чего Красилова вернулась в Москву.