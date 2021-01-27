Вакцину "Спутник V" могут одобрить в Мексике в ближайшие дни

МЕХИКО, 27 января. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшее время может быть окончательно одобрена для использования в Мексике. Об этом заявил 26 января на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

"Техническое подразделение <...> Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков - комитет по новым молекулам - выдало рекомендацию в поддержку регистрации [препарата], самая важная часть [задачи] разрешилась благополучно, остались детали, необходимые для того, чтобы паспорт [вакцины] был в полном порядке", - сказал замминистра. По его словам, поставки "Спутника V" в Мексику не начнутся до того, как будет получено разрешение на экстренное использование вакцины. Когда это произойдет, для доставки препарата могут быть задействованы самолеты национальных ВВС, добавил Лопес-Гателль, отметив, что окончательного решения по этому поводу пока не принято.

В понедельник в ходе телефонных переговоров президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за решение поставить в латиноамериканскую страну 24 млн доз "Спутника V" в следующие два месяца.

С конца февраля 2020 года в Мексике было подтверждено более 1,77 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 152 тыс. человек. В стране 24 декабря прошлого года началась вакцинация медицинского персонала от коронавируса. К настоящему времени власти использовали свыше 652 тыс. доз препарата производства компании Pfizer.