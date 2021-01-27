Специалисты рассказали о состоянии спасенного в Приморье тигренка, перенесшего операцию

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Тигренок по кличке Росомаха, получивший травмы и переломы от крупного хищника, показывает хорошие темпы выздоровления после проведенной операции, сообщила в среду пресс-служба Центра "Амурский тигр".

В декабре 2020 года инспекторы охотнадзора нашли полуторагодовалого амурского тигренка в лесном массиве по окровавленным следам на обочине дороги. У истощенного животного обнаружили серьезные травмы передних конечностей и другие раны. Тигренка доставили в центр реабилитации редких животных, где врачи, в том числе травматологи Владивостокской клинической больницы № 2, провели две многочасовые операции.

"Росомаха продвинулся еще на один шаг к заветной мечте - оказаться на воле. Тем не менее, не будем забегать вперед, так как ключевым фактором все же является будущее развитие травмированной лапы, чтобы она росла в том же темпе и до тех же пределов, что и здоровая <…> Видео освоения Росомахой новой территории доказывает, что он уже может бегать, и довольно быстро. Очень надеемся, что он пойдет и дальше в своем развитии, но если у него вдруг не получится, то в этом нет трагедии. Ведь даже то, что он остался жив - это уже чудо", - цитирует пресс-служба директора центра Сергея Арамилева.

По его словам, процесс выздоровления идет лучше всех ожиданий. При этом, даже если в процессе роста травмированная лапа будет чуть короче здоровой, это отразится на походке животного, но не повлияет на эффективность его охоты. Сейчас спасенный тигренок сменил карантинный бокс, где восстанавливался после перенесенных операций, на один из просторных вольеров реабилитационного центра. Специалисты планируют регулярно устраивать ему охоты на живую дичь по отработанной методике.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в Международную Красную книгу. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут 550-580 особей тигра. Это 95% мировой популяции зверя.