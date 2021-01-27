На Сахалине направят на выплаты опекунам недееспособных граждан 137 млн рублей в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 января. /ТАСС/. Сахалинские власти в этом году выделят из областного бюджета более 137 млн рублей на финансовую поддержку опекунов совершеннолетних недееспособных граждан. Это почти в 3,5 раза больше суммы, выделенной на эти цели в 2020 году, сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сумма региональной ежемесячной выплаты для сахалинцев составляет 30 тыс. рублей. Для жителей Охинского и Ногликского районов финансовая поддержка увеличивается до 34 тыс., а для курильчан - до 43 тыс. рублей. На эти цели в сахалинском бюджете предусмотрено более 137 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

По информации областных властей, получать ежемесячную выплату за опеку над недееспособными гражданами на островах будут более 170 семей. Работа в этом направлении проводится по национальному проекту "Демография". При этом за людьми сохраняется право получать и федеральные выплаты, помимо региональной помощи.

"Эта мера поддержки должна во многом облегчить жизнь людей, которые ухаживают за недееспособными. Им приходится тратить деньги на лекарства, например, на многие другие необходимые вещи, которые стоят немалых денег. Оформиться на получение выплат несложно, необходимо подать заявку", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

В прошлом году в правительстве Сахалинской области сообщали журналистам, что по поручению губернатора Валерия Лимаренко на островах впервые направили из бюджета региона более 40 млн рублей в качестве меры поддержки опекунам совершеннолетних недееспособных граждан.

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным, он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55%.