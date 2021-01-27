Более 60% населения Земли считают изменение климата "чрезвычайной ситуацией"

ООН, 27 января. /ТАСС/. Более 60% жителей планеты полагают, что климатические изменения представляют собой серьезную угрозу для человечества и являются настоящей "чрезвычайной ситуацией". Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования, проведенного специалистами Программы развития ООН (ПРООН) в сотрудничестве с экспертами из Оксфордского университета.

Исследование ПРООН стало крупнейшим в истории опросом общественного мнения о влиянии изменения климата на мировые процессы. В нем приняли участие порядка 1,2 млн человек, проживающих в 50 различных странах. При этом указывается, что в рамках исследования через мобильные игры был проведен специальный опрос среди молодых людей до 18 лет. Респондентам был задан вопрос о том, является ли изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией и поддерживают ли они 18 ключевых направлений климатической политики в шести различных областях, включая экономику, энергетику, транспорт, производство и потребление продуктов питания, окружающую среду и обеспечение безопасности человека.

Результаты показали, что 64% опрошенных считают изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией, даже несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса. Зачастую они выступали за расширение климатической политики государств. Например, в восьми из 10 исследуемых стран с самыми высокими уровнями выбросов, приходящихся на энергетический сектор, большинство респондентов высказывалось в поддержку перехода к возобновляемым источникам энергии. Девять из 10 государств с наиболее урбанизированным населением выступили за активное использование экологически чистого транспорта, в том числе электромобилей, автобусов и велосипедов.

Специалисты выявили прямую взаимосвязь между уровнем образования участников исследования и их желанием справиться с климатическим кризисом. В частности, лица, получившие качественное образование в университетах или колледжах как в странах с низким уровнем дохода, включая Бутан и Демократическую Республику Конго, так и в государствах с высоким уровнем дохода, например во Франции и Японии, рассматривают сложившуюся в настоящее время ситуацию с изменением климата как чрезвычайную. При этом, как свидетельствуют данные опроса, молодые люди младше 18 лет больше, чем лица старшего возраста, склонны полагать, что климатические изменения являются серьезной проблемой для человечества.

"Результаты опроса ясно показывают, что срочные меры по борьбе с изменением климата пользуются широкой поддержкой людей во всем мире, независимо от национальности, возраста, пола и уровня образования", - отметил администратор ПРООН Ахим Штайнер. При этом он добавил, что в исследовании обозначены основные направления политики государств для решения глобальных проблем, связанных с климатическими изменениями.

Таким образом, как подчеркивается в исследовании, наиболее популярными из них стали сохранение лесов и земель, активный переход к использованию солнечной, ветровой и возобновляемой энергии, внедрение экологически безопасных методов ведения сельского хозяйства, а также увеличение инвестиций в "зеленые" предприятия и рабочие места.

Серьезный вызов человечеству

В декабре генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата, заявил, что все мировые лидеры должны объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность.

Генсек напомнил, что около 38 стран "уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации и серьезность того, что поставлено на карту". Гутерриш акцентировал внимание на том, что главная цель ООН на 2021 год - "создание поистине глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к середине столетия".

Вместе с тем, по словам Гутерриша, необходимо существенно сокращать глобальные выбросы с целью уменьшить их на 45% к 2030 году по сравнению с 2010 годом". По мнению генсека ООН, это должно быть полностью отражено в ходе пересмотра тех уровней, до которых стороны Парижского соглашения обязаны сократить выбросы в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, которая пройдет в Глазго.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градуса выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах).

По данным ООН на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран, включая Россию.