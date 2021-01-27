В Верхоянске зафиксировали температуру минус 56 градусов

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Температура минус 56 градусов зафиксирована в Верхоянском районе Якутии, сообщается в среду на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

По данным на 09:00 (03:00 мск) в среду в Верхоянске температура составила минус 56 градусов, сообщается в списке пунктов наблюдения управления. Все школьники по району освобождены от очных занятий. "Актированный день с первого по одиннадцатый классы по всему району", - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Верхоянского района. При этом детские сады продолжают работу.

Помимо Верхоянска, еще в 32 пунктах наблюдения днем зарегистрирована температура минус 45 градусов и ниже. Как сообщили ТАСС в Якутском УГМС, в большинстве районов республики на фоне высокого давления сохранится холодная без осадков погода. "В населенных пунктах морозные туманы, температура воздуха [составит] минус 48-52 градуса, в северо-западных, западных и заречных районах - до минус 53-56 градусов. Такая погода сохранится до конца этой недели. В центральных, Усть-Майском и Томпонском районах 30 и 31 января ожидается ослабление морозов, ночью минус 44-49 градусов, днем минус 38-43 градуса", - сказали в управлении.

В Якутске, по данным Якутского гидрометцентра, на текущей неделе под влиянием сибирского антициклона сохранится морозная погода с туманами, в выходные дни морозы ослабеют. В субботу в Якутске ожидается небольшой снег, местами туман с переменным ветром 1-3 м/с, температура ночью упадет до минус 48 градусов, днем - до минус 42 градусов. В воскресенье преимущественно не будет осадков, температура ночью снизится до минус 47 градусов, днем - до минус 40 градусов.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.

Животные в самом северном зоопарке

Республиканский зоопарк "Орто Дойду", созданный в 2001 году в Хангаласском районе, является единственным в мире зоопарком, который работает в условиях северного экстремально холодного климата. В нем функционируют пять секторов: энтомологии и герпетологии, орнитологии, мелких и крупных хищных млекопитающих, копытных животных и приготовления кормов. Также в этом зоопарке обитают белые медведи.

В среду в районе зоопарка зафиксирована температура минус 46 градусов. "Те виды, которые в природе не обитают в условиях нашего климата, перелетные птицы, хищные птицы - орлы и орланы - переводятся в теплые вольеры зимой", - сообщила ТАСС заведующая научно-просветительским отделом зоопарка Наталья Сафонова.

Она отметила, что копытные животные и хищники - песцы, лисы, волки, рыси, белые медведи - находятся на улице. "Самое важное - это кормовая база. В зимнее время у животных в зоопарке усиленный рацион", - добавила Сафонова. Белая медведица Колымана и ее медвежонок Алмаз, которому в декабре 2020 года исполнился год, остаются активными. На данный момент медвежонок уже вырос практически до маминых размеров и имеет разнообразный рацион, но все равно продолжает сосать материнское молоко.