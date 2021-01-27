Дума предложит ввести в КоАП конфискацию животных за жестокое обращение

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы дополнят правительственный законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предложениями по введению института конфискации. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Минюст пока поддержал те предложения, которые уже прошли общественное обсуждение. По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, - мы будем оформлять их в виде поправок", - отметил Бурматов.

По его словам, правительство намерено внести законопроект в Госдуму весной. Поправки предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В частности, предлагается установить штрафы до 100 тыс. рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тыс. рублей - за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тыс. рублей -за нарушения в приютах. Кроме того, предлагается установить штрафы за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.

"Минюст поддержал штрафы, но мы предлагаем прописать в КоАП еще и конфискацию. Мы это рассматриваем как меру, которая должна стать реакцией на жестокое обращение с животными, потому что на сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодера нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодер издевался, над которым он надругался, остается у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия", - рассказал Бурматов.

Конфискация в дополнение к штрафу

Депутаты предлагают распространить процедуру конфискации животных на ряд случаев. Например, при содержании и использовании животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию.

"Человек завел льва, тигра, пантеру или пуму. Да, в КоАП будут штрафы за это, но конфискация животных не предусмотрена. Вот в Москве есть пума, которая живет на балконе - как она жила там, так и будет [жить]. И соседи не будут чувствовать себя в безопасности от того, что хозяина пумы оштрафуют, тут нужна конфискация", - отметил Бурматов.

Кроме того, конфискацию предлагается ввести и за жестокое обращение с животными. "Та же ситуация: в Минюсте штрафы поддержали, но животное все равно остается с хозяином", - подчеркнул Бурматов.

Третьим основанием для конфискации депутаты предлагают сделать несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержание. "Опять-таки, штрафы для дрессировщиков, которые издеваются над животными, Минюст поддержал, но что с животными-то делать, оставлять? Этот кочующий цирк поедет дальше и где его потом искать? А там зачастую краснокнижные животные, которых нельзя использовать", - отметил Бурматов.