В Улан-Удэ в одном из микрорайонов после нападений на детей отловили 185 бездомных собак

ТАСС, 27 января. Власти Улан-Удэ организовали отлов безнадзорных животных в микрорайоне Забайкальский, где в последнее время зафиксировано пять случаев нападения собак на людей. К настоящему времени отловлено 185 бездомных животных, сообщается в среду на сайте администрации города.

"С момента первого нападения в декабре 2020 года городская администрация приняла ряд первоочередных мер: ежедневно вместе с полицией проводился подворовый обход, работают дежурные бригады по отлову. На сегодня в микрорайоне Забайкальский отловлено 185 безнадзорных животных", - говорится в сообщении.

После последнего случая нападения бездомной собаки на девятилетнюю девочку, который произошел 26 января, местные власти приняли решение использовать тепловизор для поиска безнадзорных животных. "Был обследован весь периметр "Первого поля", обнаружена одна особь, которую отловили", - уточняется в сообщении. Кроме того, в местном доме культуры в микрорайоне Забайкальский организован оперативный штаб. Там дежурят две бригады специалистов по отлову бездомных собак.

С 25 декабря в Улан-Удэ на вирус бешенства проверяются собаки, обитающие за пределами частных территорий. Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон об увеличении штрафов владельцам собак за нарушение правил самовыгула и регистрации.