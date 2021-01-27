Заведениям Москвы разрешили обслуживать посетителей по ночам

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запрет на обслуживание посетителей в заведениях в ночное время в Москве отменяется. Об этом сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня, 27 января 2021 года, отменяются и ограничения на ночную (с 23:00 до 06:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором", - написал он.

Собянин добавил, что эпидемия коронавируса в Москве идет на спад. "И в этих условиях наш долг - создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь - наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - объяснил мэр.

Кафе, рестораны и ночные клубы не могли работать в ночное время с 13 ноября 2020 года. Кроме соблюдения санитарных мер, организациям было рекомендовано ввести систему QR-кодов.

Об удаленном режиме работы

Собянин также сообщил, что руководители организаций в Москве могут самостоятельно принимать решение о возвращении сотрудников из удаленного режима работы. "Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер. Возвращать работников в офисы или сохранять удаленку - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", - написал мэр.

По его словам, ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тыс. в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек.

Ранее Собянин отменил с 22 января некоторые ограничения по коронавирусу в Москве. Так, в городе снова заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50% от общего количества мест.