Маски и перчатки в офисах Москвы остаются обязательными

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ношение масок и перчаток в офисах Москвы, а также в магазинах и транспорте остается обязательным, сообщил ТАСС в среду первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, возглавляющий городской департамент торговли и услуг.

"В магазинах, торговых центрах, транспорте, а также на рабочих местах необходимо продолжать носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", - сказал он.

Немерюк напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве продолжают действовать.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин снял с работодателей обязанность перевести на удаленку как минимум 30% сотрудников, предоставив им право самостоятельно принимать соответствующие решения.