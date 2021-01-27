В РФ выработают меры против операторов фейковых сайтов, предлагающих гражданам соцвыплаты

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России должны до 25 февраля разработать предложения по привлечению к ответственности организаторов мошеннических схем, действующих под видом представителей социальных служб, осуществляющих государственные выплаты. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на поручение вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В свою очередь Минцифры и Аналитический центр (АЦ) при правительстве РФ до 15 марта должны подготовить план мероприятий по итогам анализа этих предложений, включая возможную разработку нормативных актов. Представитель аппарата Чернышенко подтвердила газете, что такое поручение было дано. В Минцифры и Роскомнадзоре "Коммерсанту" заявили, что работа по выполнению этого поручения уже ведется.

Как отмечается в исследовании АЦ, имеющемся в распоряжении издания, речь идет в первую очередь о фейковых сайтах, предлагающих гражданам социальные выплаты от имени правительства. На такие сайты пользователей ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства.

При переходе по ссылке предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего мошенники списывают деньги. В АЦ указывают, что платежные сервисы мошенников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, банки "Ак Барс" и "Открытие". Кредитные организации, вовлеченные в мошеннические схемы, также планируется привлекать к ответственности. В самих банках и Google "Коммерсанту" заявили, что борьба с такими мошенниками ведется. Так, в ВТБ, Минбанке и банке "Открытие" утверждают, что все платежи находятся под постоянным контролем. В то же время представитель банка "Ак Барс" указал, что банку неизвестны факты использования его сервисов мошенниками.