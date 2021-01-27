Народную артистку РФ Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Народная артистка РФ, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заразилась новой коронавирусной инфекцией и находится в больнице. Об этом она сообщила ТАСС в среду.

"Я уже пять дней в больнице, у меня коронавирус. Лежу в хорошей больнице, мне делают капельницы", - сказала актриса. Она добавила, что пока не знает, сколько времени ей придется провести в больнице.

Жемчужная родилась 28 марта 1944 года. Училась в студии театра "Ромэн", затем в ГИТИСе. Среди ее спектаклей в театре "Ромэн" - "Мы - цыгане" и "Колдовская любовь". Актриса известна по ролям Зорицы в телесериале "Вечный зов", цыганки Кармы в ленте "Карнавал", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть".