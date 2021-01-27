РБК: ФСО опровергла наличие охраняемых объектов в районе Геленджика

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) заявила, что в районе Геленджика под ее охраной нет никаких объектов. Об этом сообщило в среду издание РБК со ссылкой на ведомство.

Как отмечает РБК, в ФСО в ответ на запрос издания также добавили, что ведомство "не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений".

Как ранее сообщили РБК в ФСБ, бесполетная зона районе мыса Идокопас в Геленджикском районе установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, а причиной является "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где расположена приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чушью публикации о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике. Представитель Кремля отметил, что считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами. Сам глава государства говорил, что слухами о приписываемом ему "дворце" россиянам пытались "промыть мозги".