Комитет Думы поддержал в I чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о регулировании работы аптечных сетей, предусматривающий комплекс мер против завышения цен аптеками. Об этом сообщил журналистам член комитета, депутат Александр Петров.

"Сегодня на [заседании в] комитете по охране здоровья вопрос о работе аптек рассмотрен и рекомендован к первому чтению на пленарном заседании Государственной думы", - отметил Петров.

Законопроект был внесен в палату парламента в марте прошлого года депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Поправки предлагается внести в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Документ предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. Новые нормы в том числе направлены на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Так, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Кроме того, предусматриваются меры, которые помогут создать здоровые условия конкуренции при осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.

Как отмечает депутат Петров, значимость законопроекта "трудно переоценить". "Прежде всего это решение вопроса о поставке лекарств в труднодоступные малонаселенные и удаленные местности - передвижные аптечные пункты. Кроме того, ограничение наценок на лекарственные препараты, продаваемые населению, и сохранение конкурентной среды для российских производителей лекарств", - отметил Петров. По его словам, после принятия документа в первом чтении будет организована рабочая группа "с приглашением аптечных сетей, ассоциаций, пациентских организаций для обсуждения законопроекта ко второму чтению".