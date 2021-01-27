В Крыму проведут вакцинацию студентов и педагогов для возвращения к очному обучению

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Крыма включат студентов и педагогов в приоритетные категории по вакцинации от нового коронавируса, чтобы как можно скорее возобновить очное обучение в вузах региона. Такое поручение было дано в среду на заседании оперативного штаба региона после обращения министра образования, науки и молодежи республики Валентины Лаврик.

"Сегодня наши студенты сдают зимнюю сессию, и, конечно, хотелось бы, чтобы они приступили к очному формату обучения. Об этом говорит и потребность в этом процессе, те заявления, которые поступают на горячую линию министерства образования. Сегодня специально перечислила все правила, которые обеспечивают очный формат обучения. Очень просим, чтобы вакцинация студенческой общественности и преподавателей вузов тоже была назначена как можно быстрее, чтобы мы уже приступили и обеспечивали качественное образование в высших учебных заведениях", - сказала Лаврик.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить студентов и преподавателей в график вакцинирования. "Педагогов старшего поколения [провакцинировать] в первую очередь, потом студентов", - добавил Аксенов.

С начала пандемии в республике выявили более 31 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. В октябре и декабре фиксировался рост заболеваемости. Крупнейшие вузы республики, в том числе Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (КФУ), осенью перешли на дистанционную форму обучения. В январе наблюдается снижение темпов распространения инфекции, однако Роспотребнадзор по-прежнему считает ситуацию нестабильной.

Первая партия из 500 доз вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила в Крым 8 декабря. 18 января власти республики объявили о начале массовой вакцинации.