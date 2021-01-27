Глава Минобрнауки заявил, что с протестующей молодежью нужен откровенный и честный диалог

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков выступает за откровенный и честный диалог с молодежью, участвующей в несанкционированных акциях. Об этом он заявил в среду в рамках открытого диалога с представителями студенческих СМИ.

"Что надо молодежи - это хороший вопрос. Я думаю, нужен постоянный откровенный и честный диалог всегда с молодежью. Второе, надо помогать и поддерживать, в этом году мы будем делать это больше, студенческое самоуправление, первый опыт самоуправления и самореализации молодежь должна получать в университетах. У вас должна быть возможность определять свою траекторию развития, влиять на университет, у вас должна быть возможность высказать свою аргументированную точку зрения, но при этом важно научиться параллельно слышать мнение других коллег", - сказал Фальков, отвечая на вопрос, чего не хватает молодежи, участвующей в протестных акциях.

Кроме того, напомнил министр, молодых людей всегда отличает категоричность суждений. "Молодежь так устроена, я себя помню, и вы сейчас себя чувствуете, что всегда чего-то не хватает", - отметил он.

Несанкционированные акции прошли в России в прошлую субботу, 23 января, после призывов сторонников Алексея Навального. Они, в частности, активно призывали принять участие в протестных митингах молодых людей, включая несовершеннолетних. При этом, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, несмотря на агитацию, на уличные акции вышло сравнительно мало детей.