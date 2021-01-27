Совфед одобрил закон о введении штрафов за пропаганду и незаконную рекламу веселящего газа

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который вводит административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).

С этой целью Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется отдельной статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама данного газа повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Также разрешается в административном порядке приостановить деятельность ИП и юридических лиц на срок до 30 суток.

Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления "закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения".

Этот документ разработан в развитие одобренного в конце прошлого года и вступившего в силу с 1 января закона, который запрещает использование физическими лицами этого вещества в целях, не связанных с медицинским применением. Речь идет о запрете на производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота, на реализацию и сбыт такой продукции, а также на пропаганду, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации газа не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

В ходе обсуждения закона на заседании профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству была высказана позиция о том, что штраф в размере 10 тыс. рублей слишком мал и является несоразмерным с наносимым ущербом. В итоге комитет предложил вести мониторинг того, как будет применяться статья. Сенаторы не исключили, что по результатам такого наблюдения они вернутся к вопросу об ужесточении санкции, если предусмотренное законом наказание не будет работать.