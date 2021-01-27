Коэффициент распространения коронавируса в России вновь опустился ниже 0,9

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду снизился с 0,92 до 0,89 и впервые с 6 января оказался ниже отметки 0,9. В Москве этот показатель за сутки опустился до 0,83, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Ни в одном из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент не превысил единицу. В двух субъектах - в Подмосковье и Воронежской области - он равен 1, в остальных - удерживается ниже этой отметки.

В Архангельской, Ростовской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае он составил 0,99, в Нижегородской области - 0,98, а в Свердловской области - 0,97. В Санкт-Петербурге коэффициент опустился до рекордно низкого уровня с начала пандемии и составил 0,66.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.