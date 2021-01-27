В Подмосковье выявили 928 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области составило за сутки 928. Это минимум с 21 ноября, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего в регионе выявлено 188 608 заболевших.

За сутки после коронавируса выписаны 1 100 пациентов, всего уже выздоровел 148 881. За минувший день зарегистрировано 38 летальных исходов, всего умерли 3 619 человек.

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