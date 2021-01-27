В Мосгордуме выступили за диалог власти с обществом и против незаконных акций

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власть и общество должны вести конструктивный диалог, а несанкционированные митинги и тем более стычки с полицией не помогают решать проблемные вопросы. Такую позицию членов фракции "Единой России" и объединения "Моя Москва" в Мосгордуме озвучил в среду председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

В прошлую субботу, 23 января, в центре Москвы состоялась несогласованная акция, участниками которой, по данным полиции, стали 4 тыс. человек.

"Обществу необходим конструктивный диалог с властью, возможность высказывать свою точку зрения, указать на проблемы, выступить с конструктивной критикой. Мы хотим отметить благоразумие большинства участников несанкционированного митинга, которые хоть и стали невольными заложниками провокаторов, но не поддержали переход к насильственным действиям", - сказал Щитов. Он озвучил также благодарность депутатов москвичам, решившим не участвовать в несогласованной акции, а также городским службам и правоохранительным органам, слаженно работавшим над обеспечением безопасности горожан.

"Несанкционированные митинги и стычки с полицией - это не способ решения проблемных вопросов, - подчеркнул парламентарий. - Невозможно вести дискуссию на языке провокаций, ненависти и насилия. Вопрос здесь в цене, которую приходится заплатить нашему городу и нашей стране за эти уроки жизни. Не в драке, но в спорах рождается истина, а истина пойдет на благо Москвы и москвичей".

По словам Щитова, депутаты "едины в своей позиции, что задачи несанкционированной акции 23 января очевидны: это попытка раскачать протестные настроения, спровоцировать силовой ответ". Подобные провокации, как мы хорошо знаем, используются для отработки грязных политических технологий, широко применяемых в других странах и называемых цветными революциями <...> О заказчиках данных акций и их целях красноречиво свидетельствуют официальные заявления на интернет-ресурсах посольств отдельных зарубежных стран", - отметил парламентарий.

Акция 23 января не будет последней, напомнил Щитов. "Уже слышны новые призывы к молодежи выходить на баррикады, провоцировать конфликты с полицией. Молодости свойственен максимализм и даже радикализм. Мы призываем москвичей быть более внимательными и чуткими к нашим детям и молодежи дома, в школах, в вузах: объяснять и рассказывать, чем заканчиваются подобные псевдомирные митинги", - добавил он.