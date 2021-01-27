Кравцов: упор только на функциональную грамотность ведет к снижению качества образования

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Качество школьного образования снижается в странах, которые делают упор только на функциональную грамотность, России не следует идти этим путем. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в рамках правительственного часа в Совете Федерации в среду.

"Мы проанализировали те страны, которые участвуют в трех исследованиях. Обратите внимание на Гонконг, который был в 2016 году на четвертом месте, а сейчас - на седьмом с половиной. Или Финляндия, которая всегда славилась хорошим образованием, сегодня снижается. Почему? Потому что в этих странах сделан акцент на смещение образовательной политики в сторону, например, усиления только функциональной грамотности, а не предметных базовых знаний. Мы не должны эти ошибки допускать, мы должны всесторонне развивать школьника: давать и базовые знания, и прикладные знания", - сказал Кравцов.

Кроме того, по словам министра, к снижению качества образования ведет децентрализация управления системы образования.

Он подчеркнул, что по качеству образования в начальной школе Россия опережает другие страны, а по качеству естественно-научного образования в 4-8 классах входит в пятерку. "Однако каждая третья школа в стране имеет потенциал для улучшения образовательных результатов. Особенно - это основная школа - 8-9 классы", - отметил министр.