Более 64 млн туристов посетили остров Хайнань в 2020 году

ХАЙКОУ /Китай/, 27 января. /ТАСС/. Провинция Хайнань на юге КНР в прошлом году приняла 64,55 млн китайских и иностранных туристов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Эти данные на 22,2% меньше допандемийных показателей: в 2019 году провинцию посетили 83 млн туристов, из которых 1,42 млн - иностранные граждане.

Как пишет "Хайнань жибао", несмотря на негативные последствия эпидемии, сфера туризма региона продемонстрировала быстрые темпы восстановления. Доходы отрасли по итогам 2020 года составили 87,286 млрд юаней (около $13,5 млрд), что на 16,8% меньше в годовом выражении. В 2019 году доходы Хайнаня от туризма достигли 105 млрд юаней ($16,24 млрд).

По данным Управления по делам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Хайнаня, за годы 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) провинцию посетили порядка 352 млн китайских и иностранных туристов. За указанный период доходы региона от туристического потока превысили 436,4 млрд юаней ($67,4 млрд). Развитие туризма на острове позволило обеспечить работой около 779 тыс. человек, а также трудоустроить более 1,3 млн человек в смежных отраслях. Свыше 1,5 млн человек, занятых в сельском хозяйстве, также получили выгоду от продвижения индустрии туризма в провинции, говорится в докладе ведомства.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.