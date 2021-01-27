Минпросвещения будет ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено ежемесячно проводить родительские собрания, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

Один из сенаторов отметил, что сегодня вопрос воспитания стоит очень остро, последние события, связанные с несанкционированными акциями и вовлечением в них детей, показали, что между родителями, школьниками и учителями не налажено эффективное общение.

"Это комплексная работа, нет одного только решения, это работа и с семьей, работа с родителями, работа с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно [проводить] всероссийские родительские собрания, это впервые, такого никогда не было", - сообщил Кравцов.

По его словам, министерство также разработало для директоров школ специальные курсы повышения квалификации. Также глава ведомства отметил, что сегодня следует работать с цифровой средой, совершенствовать самоуправление в школах.