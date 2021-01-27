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В Ленинградской области закончилась вакцина от коронавируса

За прошедшую неделю в регионе прививку сделали более 5,5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Запас доз вакцины от коронавируса закончился в Ленинградской области, где ежедневно прививали по 2 тыс. человек. По данным пресс-службы правительства региона, в листе ожидания находится свыше 10 тыс. жителей.

"Регион использовал выделенные дозы вакцины и для продолжения вакцинации нуждается в дополнительных поставках. В листе ожидания вакцинации на сегодня - более 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В свою очередь комитет по здравоохранению обратился в Минздрав РФ с просьбой пересмотреть график поставок вакцин от COVID-19.

По данным пресс-службы, за прошедшую неделю прививку от COVID-19 в Ленобласти сделали свыше 5,5 тыс. человек. Вакцинацию проводят 25 прививочных пунктов. Темп вакцинации последних дней - 2 тыс. человек в сутки.

Всего в Ленинградской области, по последним данным федерального оперштаба, заразились коронавирусной инфекцией 29 818 человек, выздоровели 26 847, умерли 386. За минувшие сутки в регионе выявили 222 случая заражения.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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