Часть отделений ковид-госпиталей в Самарской области вернется к основному профилю

САМАРА, 27 января. /ТАСС/. Несколько отделений самарских больниц, которые ранее были перепрофилированы под лечение пациентов с коронавирусом, в ближайшее время переведут в стандартный режим работы. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет порядка 37%. Подавляющему большинству госпитализация не требуется, 81,5% всех заболевших лечатся амбулаторно. В связи с этим принято решение уже через неделю готовить ряд отделений, которые ранее были отданы под лечение COVID-19, к работе по основному профилю", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна.

Речь идет об отделениях, где лечат пациентов с сердечно-сосудистыми, неврологическими и другими заболеваниями.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в целом показатели суточного и еженедельного темпа прироста инфекции снижаются. Сокращение заболеваемости отмечается в возрастных группах детей от года до шести лет, взрослых - от 50 до 64 лет. Однако в остальных категориях выявлен рост, самая большая динамика наблюдается среди детей 7-14 лет, где заболеваемость выросла на 28%.

На 26 января в Самарской области выявлено 38 861 случай коронавирусной инфекции. Медики вылечили 36 135 человек, умерли 792 пациента.