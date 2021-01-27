Кравцов: введение доплат классным руководителям не привело к сокращению иных выплат

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Введение доплат учителям за классное руководство в размере 5 тыс. рублей не привело к сокращению других выплат, которые получают педагоги, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"В соответствии с поручением президента с 1 сентября все классные руководители в школе получают дополнительную надбавку, никакие другие выплаты не сокращены, мы здесь мониторим эту ситуацию, контролируем", - сообщил Кравцов.

Отвечая на вопрос о введении таких доплат для педагогов колледжей, Кравцов сказал, что данная мера потребует порядка 10 млрд рублей в год. Он отметил, что работа в данном направлении ведется.

С 1 сентября 2020 года по инициативе президента РФ Владимира Путина учителям школ установлена специальная доплата в размере 5 тыс. рублей за работу классным руководителем. При этом за ними сохранились все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство.