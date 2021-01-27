Память президента столичного зоопарка Владимира Спицина планируют увековечить в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мемориальный кабинет памяти президента Московского зоопарка Владимира Спицина может появиться в здании культурного наследия "Жилой дом П. Т. Клюева" в столичном зоосаде. Об этом сообщила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Прощание с президентом Московского зоопарка Владимиром Спициным, который умер 22 января в возрасте 79 лет, началось в среду в 09:00 мск в здании зоодепо на Большой Грузинской улице, передает корреспондент ТАСС. Гроб был установлен в зале зоодепо, на экране за ним сменяли друг друга фотографии Спицина. Проститься с президентом столичного зоопарка пришли родные, близкие, коллеги и сотрудники зоосада, которые несли цветы. Также по одну сторону от гроба стояли десятки траурных венков.

"22 января ушел из жизни Владимир Владимирович Спицин. Это невосполнимая утрата и для меня лично, и для Московского зоопарка, и для всего зоологического сообщества. <...> Мы хотели бы увековечить память Владимира Владимировича созданием мемориального кабинета в Доме Клюева и открытием стенда памяти Владимира Владимировича в Музее истории зоопарка, на его 80-летие провести выставку", - сказала Акулова в ходе прощания.

Она отметила, что при управлении Спицина Московский зоопарк стал активно участвовать в международных мероприятиях, а также начался обмен персональными знаниями с иностранными зоопарками.

Также проститься с президентом столичного зоопарка пришел руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.