В Сочи в предстоящие сутки ожидаются сильные дожди с ветром и гроза

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 18 м/с прогнозируются в Сочи в предстоящие сутки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"По предупреждению метеорологов, ночью и утром 28 января 2021 года на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, юго-западный. Местами прогнозируются порывы 15-18 м/с. Утром и днем местами сильный дождь", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в горах выше 500 м над уровнем моря сохраняется лавиноопасная обстановка.

Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, временно воздержаться от выходов в горы.