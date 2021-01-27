Дума увеличила предельный возраст службы сотрудников уголовно-исполнительной системы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла закон, увеличивающий предельный возраст пребывания на службе сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС).

Документ устанавливает следующие ограничения по возрасту: для сотрудника, имеющего специальное звание генерала внутренней службы РФ, генерал-полковника внутренней службы, генерал-лейтенанта внутренней службы или генерал-майора внутренней службы, - 65 лет (сейчас ограничение для генерал-полковников и генерал-лейтенантов - 60 лет); для сотрудника, имеющего специальное звание полковника внутренней службы, - 60 лет вместо нынешних 55. Новая возрастная планка для сотрудника, имеющего специальное звание майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, составляет 55 лет.

Как сообщили ранее в Минюсте России, разработавшем инициативу, внесение таких изменений позволит сохранить на службе более 13 тыс. человек из высококвалифицированного личного состава, устранить дефицит кадров, а также исключить необходимость ежегодного освидетельствования на военно-врачебной комиссии сотрудников, проходящих службу сверх предельного возраста.