В Испании уничтожат более 1 тыс. норок из-за выявления коронавируса на ферме с животными

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Правительство испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон распорядилось уничтожить более 1 тыс. норок из-за выявления заражения новым коронавирусом на ферме по разведению этих животных. Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе регионального кабмина.

"Программа профилактики, наблюдения и контроля за SARS-CoV-2 на фермах [по разведению] американских норок позволила выявить заражение этим вирусом <...> в провинции Авила", - отметили в кабмине автономии. В результате власти региона решили уничтожить 1 010 норок, проживающих на ферме.

Это уже третья вспышка коронавируса на ферме по разведению норок в Испании. Первая была зафиксирована в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон), вторая - в Галисии.

Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.