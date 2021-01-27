Дума освободила опекунов и подопечных от наказания за совместное проживание без прописки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, который освобождает подопечных, усыновителей, опекунов и попечителей от административного наказания за проживание без регистрации или с нарушением правил регистрации.

Сейчас согласно действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях, ответственность за деяние наступает с 16 лет. Проживание гражданина по месту пребывания или по месту жительства без регистрации, а также допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья свыше установленных сроков влечет штраф, как и в случае с нарушением правил регистрации.

В то же время закон позволяет оградить от штрафов детей, проживающих без регистрации с родителями. Однако норма не распространялась на несовершеннолетних подопечных от 16 до 18 лет, живущих с попечителями. В связи с этим от административной ответственности теперь освобождаются подопечные, усыновители, опекуны и попечители, а также родные братья и сестры.