КБР получит 9,7 млн рублей на лекарства для амбулаторных пациентов с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит 9,7 млн рублей на лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусом, проходящих лечение амбулаторно. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"Кабардино-Балкария на указанные цели получит 9,7 млн рублей [из федерального бюджета]. Всего в период пандемии в республике на бесплатное лекарственное обеспечение амбулаторных больных с коронавирусом было направлено более 75 млн рублей - как за счет республиканского, так и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений амбулаторным больным назначают комбинированные схемы лечения в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Республиканские власти также заявляют о спаде заболеваемости. "Последние 10 дней в КБР отмечается стойкое снижение числа больных новой коронавирусной инфекцией, которые переносят заболевание в средней и тяжелой форме, нуждающихся в стационарном лечении. В связи с этим Министерством здравоохранения КБР принято решение о прекращении приема пациентов в госпитали особо опасных инфекций на базе ГКБ №2 города Нальчика и РДКБ с 23 января", - сообщили в региональном оперштабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, по состоянию на 27 января в регионе выявлено 18 423 случая заражения коронавирусом (за сутки плюс 89). Из числа заболевших выздоровел 17 201 (за сутки плюс 78) человек, умерли 320 пациентов (за сутки два человека). В госпиталях получают медицинскую помощь 1 042 пациента, из них в реанимации - 85. Всего в девяти госпиталях развернуто 1 859 коек.