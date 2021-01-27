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Пандемия COVID-19

Песков: Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Так представитель Кремля ответил на вопрос, сделал ли уже прививку президент
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", - сказал он, отвечая на вопрос, сделал ли уже прививку от коронавируса глава государства.

Песков уже несколько раз отвечал подобным образом на вопрос о том, вакцинировался ли от новой коронавирусной инфекции глава российского государства. В конце декабря представитель Кремля отмечал, что у него нет информации о том, захочет ли Путин сделать прививку публично, под видеозапись, но при этом напоминал, что сам президент ранее говорил о том, что обязательно вакцинируется.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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