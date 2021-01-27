Сервис по электронному документообороту для опекунов начал работать в Подмосковье

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Опекуны и приемные родители в Московской области смогут предоставлять необходимые документы в электронном виде, соответствующий сервис запустили в регионе. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"Министерство образования запустило новый сервис для опекунов и приемных родителей - электронный личный кабинет. Если раньше опекуны и приемные родители вынуждены были приносить массу документов в органы опеки, то теперь это можно сделать удаленно в режиме онлайн через компьютер или любой гаджет. Доступ к системе происходит через сайты органов опеки в городских округах", - привели в пресс-службе слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что главной функцией нового сервиса является заполнение электронной формы ежегодного отчета опекуна о хранении имущества несовершеннолетнего.

"По поручению губернатора Московской области мы проводим масштабную работу по упрощению отчетной деятельности опекунов. Ежегодно наши органы опеки получают более 15 тыс. отчетов, и сегодня это стало еще удобнее. Кроме того, заполнив форму один раз, в дальнейшем все данные будут автоматически скопированы, и останется лишь отредактировать изменившиеся за прошедший год сведения. Однако, если опекун хочет представлять сведения "по-старинке", такая возможность сохранится", - рассказала Каклюгина.

В пресс-службе пояснили, что в будущем с помощью личного кабинета опекун сможет запрашивать ряд справок и документов для ребенка.