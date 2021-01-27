Путин в 77-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложит цветы в Александровском саду

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, в День памяти жертв Холокоста и 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда, возложит цветы к Вечному огню и к мемориалу городам-героям в Александровском саду. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в эту дату президент ежегодно принимает участие в тех или иных мемориальных мероприятиях, "отдает долг памяти этому дню". В среду глава государства посетит Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит экспозиции и даст старт онлайн-проекту.

"Президент также принял решение до музея возложить цветы к Вечному огню и к обелиску города-героя Ленинграда, который находится в Александровском саду", - указал Песков.

Во время посещения Музея Победы сопровождать главу государства будут помощник президента Владимир Мединский, директор музея Александр Школьник и автор трехмерных панорам и диорам, гендиректор ООО "Прорыв" Дмитрий Поштаренко. "Они будут его (Путина) сопровождать и давать ему необходимые пояснения", - пояснил представитель Кремля.

Путин - ленинградец, родившийся в 1952 году, - регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с событиями блокады. Для президента это еще и очень личная, семейная история. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции "Бессмертный полк". Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы. На Пискаревском кладбище в одной из братских могил захоронен старший брат Путина Виктор, который умер в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.