Произведенную в Казахстане вакцину "Спутник V" зарегистрируют в республике с 15 февраля

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Казахстана намерено зарегистрировать вакцину от коронавируса "Спутник V", произведенную в республике, с 15 февраля. Об этом сообщил на брифинге в среду первый вице-министр здравоохранения Казахстана Марат Шоранов.

"С 15 февраля будет зарегистрирована вакцина "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса. Уже начато производство первой партии в объеме 90 тыс. доз, которая будет доступна к отгрузке на склады единого дистрибьютора [лекарственных средств] начиная с 26 февраля", - рассказал Шоранов.

По его словам, до июля 2021 года объем производства вакцины на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса планируют довести до 2 млн доз.

Кроме того, в Казахстане ожидают поставку в начале февраля первой партии вакцины "Спутник V" российского производства в объеме до 20 тыс. доз. "Имеются соответствующие договоренности с российской стороной на поставку данной партии путем разового ввоза на территорию Казахстана", - пояснил первый вице-министр здравоохранения.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация населения против коронавирусной инфекции с использованием вакцины "Спутник V", которая произведена в России. С 15 февраля в Казахстане начнется использование вакцины "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Со второго квартала этого года планируется подключить к процессу вакцинации населения препарат казахстанского производства QazCovid-In, который в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.