В Еврейской автономной области почтили память жертв Холокоста

ТАСС, 27 января. Выставки, лекции и конференции в память о жертвах Холокоста прошли в среду на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области (ЕАО) состоялся традиционный митинг, участники которого отдали дань памяти погибшим. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Международный день памяти жертв Холокоста в Еврейской автономной области прошел традиционный митинг на территории биробиджанской еврейской религиозной общины "Фрейд". Участники траурного мероприятия возложили камни как символы памяти к мемориалу погибшим в годы Холокоста, а также зажгли неугасимые свечи", - говорится в сообщении.

Главный раввин области Эфраим Колпак в своем выступлении отметил, что важно не только помнить дату, но и знать культуру своего народа. "Первый шаг к тому, чтобы проявлять эмпатию к другим культурам и к другим этносам - это иметь уважение к своей культуре, знать ее и изучать", - сказал раввин.

В Биробиджанском лицее с этнокультурным (еврейским) компонентом прошла конференция в память о жертвах Холокоста. Задачей мероприятия стало просвещение молодежи и профилактика подобных трагедий в будущем. Для этой же цели в Якутском объединенном музее истории и культуры народов Севера провели лекцию "Освенцим - геноцид и трагедия человечества".

В Приморской краевой детской библиотеке открыли виртуальную книжную выставку "Боль и пепел Холокоста", где подобраны издания о трагедии, которые могут читать дети в возрасте от десяти лет. В подборку вошли такие произведения как "Где-то в мире есть солнце. Свидетельство о Холокосте", которую написал Майкл Грюнбаум. В 12 лет он попал в гетто Терезин, где пробыл до конца войны.

В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН установила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1945 году советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) на территории Польши. Там, по разным оценкам, погибло от 1,5 до 4 млн человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены.