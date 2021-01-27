В РАНХиГС назвали неприемлемым продолжение работы преподавателя, отрицающего Холокост

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Руководство Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы (СЗИУ РАНХиГС, Петербург) считает неприемлемым продолжение работы в вузе профессора Владимира Матвеева (сотрудник РАНХиГС и СПбГЭУ), который ранее выступил с отрицанием Холокоста. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.

Во вторник в региональных СМИ появилась информация о том, что Матвеев на вебинаре для учителей в Ленинградском институте развития образования заявил о том, что термин "жертвы Холокоста" и сам его факт являются некорректными. В официальном канале Ленинградской области в Telegram сообщили, что Матвеев высказал "частное мнение на тему Холокоста".

"Руководство института считает неприемлемым продолжение Матвеевым преподавательской деятельности в стенах СЗИУ РАНХиГС. Опубликованные высказывания Матвеева абсолютно недопустимы ни с научной, ни с общечеловеческой точки зрения. Для института, как и для всех нас, жителей города, отрицание Холокоста и жертв нацизма звучит особенно кощунственно в Дни полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что участие в вебинаре - личная инициатива Матвеева, о которой он не проинформировал СЗИУ РАНХиГС. Опубликованные в СМИ материалы не имеют никакого отношения к институту управления, их образовательной, научной и экспертной деятельности.

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), сотрудником которого Матвеев также является, отметили, что руководство вуза считает высказывания ученого о Холокосте неприемлемыми.