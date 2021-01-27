МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал оказать помощь Африке в обеспечении тестами и вакцинами от коронавируса.

"Оказать нужно помощь тем государствам, которые нуждаются в поддержке, в том числе африканским", - сказал Путин в ходе онлайн-выступления на "давосской неделе". "Я имею в виду наращивание объемов тестирования и проведения вакцинации. Мы видим, что массовая вакцинация доступна сегодня прежде всего гражданам развитых стран, когда как сотни миллионов людей на планете лишены даже надежды на подобную защиту", - подчеркнул он.

"На практике такое неравенство может означать общую угрозу, потому что, и это всем хорошо известно, много раз об этом сказали уже - эпидемия будет затягиваться, будут сохраняться ее неконтролируемые очаги, она не имеет границ", - добавил он.

Президент России также подчеркнул, что "для инфекций и пандемии границ не существует, поэтому нужно извлечь уроки из текущей ситуации, предложить меры, направленные на повышение эффективности системы мониторинга появления в мире подобных заболеваний, развития подобных ситуаций".

Борьба с коронавирусом

Путин также призвал создать условия для того, чтобы ученые всего мира могли сотрудничать в борьбе с новым коронавирусом.

"Вместе с тем, конечно, есть проблемы, которые касаются всех без исключения государств. Пример тому - сотрудничество в области изучения коронавирусной инфекции и борьбы с ней. За последнее время появилось несколько разновидностей, как известно, этого опасного заболевания, и мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", - сказал российский лидер.

"И, конечно, надо координировать усилия всего мира, к чему призывает генеральный секретарь ООН, к чему мы обращались на совете "двадцатки" не так давно. Надо объединять, координировать усилия всего мира в <…> распространении и повышении доступности вакцины от коронавируса", - добавил Путин.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,3 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.