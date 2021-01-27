Суд отложил на 11 февраля пересмотр решения об отмене приговора врачу Мисюриной

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отложил на 11 февраля пересмотр решения об отмене приговора по уголовному делу гематолога Елены Мисюриной, изначально осужденной на два года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Мисюриной отложено на 10:00 11 февраля по ходатайству стороны защиты", - сказал представитель суда.

В декабре прошлого года Второй кассационный суд общей юрисдикции признал незаконными отмену приговора и возврат дела в прокуратуру.

22 января 2018 года Черемушкинский суд Москвы признал Мисюрину виновной и приговорил к двум годам колонии общего режима. По версии следствия и суда, 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от чего он через несколько дней умер.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы просила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре при этом отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 16 апреля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Мисюриной и отправил дело в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений, содержащихся в обвинительном заключении, которые препятствуют вынесению решения по делу.