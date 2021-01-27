В Чечне открыли первый инновационный центр физической и реабилитационной медицины

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Первый инновационный центр физической и реабилитационной медицины на 100 мест открыли в чеченском городе Аргун. Работы по строительству комплекса осуществлялись за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова.

"Центр будет оказывать комплекс реабилитационных и медицинских услуг нуждающимся после операционных вмешательств в результате тяжелых заболеваний, а также инвалидам различных категорий. Ранее им приходилось выезжать за пределы региона для получения многих видов помощи. Будут также применять профилактические мероприятия для того, чтобы отложить наступление старения", - отметил на открытии министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

На территории Аргунского реабилитационного центра для инвалидов, ветеранов войны, труда и боевых действий расположены административный, спальный и медицинский блоки, а также столовая и зона отдыха. Санаторно-курортное лечение включает в себя проживание, многоразовое питание, курсы оздоровления и реабилитации, культурно-досуговые мероприятия.

"Прошедший 2020 год показал нам, что медицина должна быть на самом высоком уровне. А те меры, которые мы реализовали для развития здравоохранения в 2019 году, позволили региону без проблем пережить первую и вторую волну. У нас не было проблем с нехваткой кислорода, коек и лекарств", - отметил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Открытие пансионата позволит создать в республике более 100 рабочих мест.