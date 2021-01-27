Россия занимает 64-е место по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия занимает 64-е место в мире по общему уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тыс. человек. Об этом сообщил в среду директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Российская Федерация занимает по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения 64-е [место], по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения - 53-е, по летальности - 77-е, по уровню смертности - 58-е", - сказал он, выступая на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,3 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.