{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Россия занимает 64-е место по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. человек

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин также сообщил, что страна заняла 58-е место по уровню смертности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия занимает 64-е место в мире по общему уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тыс. человек. Об этом сообщил в среду директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Российская Федерация занимает по общему уровню заболеваемости на 100 тыс. населения 64-е [место], по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения - 53-е, по летальности - 77-е, по уровню смертности - 58-е", - сказал он, выступая на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 100,3 млн человек, более 2,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 774 672 случая заражения, выздоровели 3 202 483 человека, умерли 71 076. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Госдума обеспечивает госзащиту госслужащим ВС РФ, участвовавшим в борьбе с терроризмом
Законопроектом уточняется, что государственной защите подлежат также сотрудники войск Росгвардии
Читать полностью