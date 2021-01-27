Сенатор от Якутии предложил ускорить работу над стандартами образования в кочевых школах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Разработку стандартов образования в кочевых школах в Арктической зоне РФ необходимо ускорить, заявил сенатор от Республики Саха (Якутия) Александр Акимов на заседании в Совете Федерации в среду.

"Сейчас вопросы развития Арктической зоны, конечно, это приоритет государственной политики, но не всегда учитывается специфика арктических регионов, у меня два вопроса в связи с этим. Первый по кочевым школам. <…> Кочевые школы есть, они поддержаны ЮНЕСКО, но образовательные федеральные стандарты сегодня не учитывают специфику этих школ. <…> Мы создавали рабочую группу при министерстве просвещения, куда вошли ряд сенаторов, в принципе документы разработаны. Просьба ускорить принятие этих документов", - сказал он.

Деятельность кочевых школ Якутии включена в национальный проект "Образование". По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, таким школам будет оказана поддержка, в том числе посредством предоставления дополнительного компьютерного оборудования и обеспечения интернета.

Ранее Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) заявляло, что намерено разработать предложения по поддержке кочевого образования, в частности, выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни.