Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест бывшего схимонаха Сергия 8 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Московский городской суд 8 февраля рассмотрит апелляционную жалобу на арест бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который обвиняется по трем статьям УК РФ. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

"Рассмотрят 8 февраля", - сказала она.

Басманный суд ранее заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Ему вменяются преступления по ст. 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ. Вину обвиняемый не признает.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.