В Астраханской области планируют расширить правила использования социального контракта

АСТРАХАНЬ, 27 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют значительно расширить правила использования программы социального контракта, который направлен на улучшение финансового благополучия малоимущих граждан. В 2021 году его можно будет использовать на открытие своего дела, оплату частного детского сада, покупку оборудования для оказания коммерческих услуг, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Ранее такая мера поддержки как социальный контракт была предусмотрена только на ведение подсобного хозяйства. На выделенные 50 тыс. рублей можно было купить, к примеру, птицу, домашних сельхозживотных или рассаду.

"В ближайшее время мы планируем рассмотреть изменения в закон о мерах социальной поддержки, они касаются расширения списка получателей социального контракта и спектра его действий. Если раньше по социальному контракту деньги можно было потратить только на ведение личного подсобного хозяйство, то сейчас он будет всячески направлен на то, чтобы человек нашел работу. Вплоть до оплаты мамочкой частного детского сада, чтобы выйти на работу", - сказал Мартынов.

Он добавил, что мерой поддержки смогут воспользоваться малоимущие граждане при обращении в центры социальной поддержки. Средства можно будет потратить на открытие своего дела, на покупку оборудования для оказания услуг, а также на переобучение.

"На его реализацию заложено более 278 млн рублей, из них порядка 50 млн рублей - средства областной казны", - добавил Мартынов.

Как уточнил ТАСС министр социального развития и труда Астраханской области Олег Петелин, сумма, предоставляемая государством, не подлежит возврату, но отчитаться за нее придется.

О ситуации в регионе

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил, что бюджет региона социально ориентирован, в 2019 году власти ввели новые меры социальной поддержки, расходы на которые составили 1 млрд рублей. Так, 29 августа 2019 года областные депутаты приняли закон, который увеличил детское пособие для малоимущих семей с 264 рублей до 500 рублей, а также увеличил ежегодное пособие на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей и для детей-сирот, пособие на оплату коммунальных услуг и на оплату проезда ряду категорий граждан. Сейчас, по данным властей, получателем мер социальной поддержки является каждый третий астраханец.

В конце 2016 года областные депутаты приняли законопроект под условным названием "социальный кодекс", который предполагал введение адресности и критерия нуждаемости для получения соцпомощи, в связи с чем ряд региональных льгот был приостановлен. Многие жители области были недовольны таким решением, проходили стихийные митинги. В администрации региона тогда поясняли, что принятие кодекса - вынужденная мера, связанная с экономическим кризисом. Последние несколько лет власти региона стараются постепенно возвращать и расширять меры социальной поддержки граждан.