Архангельский региональный чемпионат WorldSkills в 2021 году пройдет в четырех городах

АРХАНГЕЛЬСК, 27 января. /ТАСС/. V региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills) и III чемпионат "Навыки мудрых" в Архангельской области в 2021 году пройдут на площадках в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Красноборске, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Архангельская область завершает подготовку к проведению V регионального чемпионата "Молодые профессионалы" и III чемпионата "Навыки мудрых". Состязания будут принимать у себя Архангельск, Северодвинск, Котлас и Красноборск", - говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие 220 человек: студенты профессиональных училищ, юниоры-школьники и участники старше 50 лет. Они будут состязаться в 20 компетенциях.

Чемпионат "Навыки мудрых" пройдет с 12-13 февраля, "Молодые профессионалы" 15-19 февраля. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции соревнования пройдут без зрителей.

Архангельская область присоединилась к движению WorldSkills в мае 2016 года. WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году.