Эксперт Роспотребнадзора предупредил о возможности волны антибиотикорезистентности в мире

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новая волна антибиотикорезистентности может появиться в мире из-за их возросшего применения в период пандемии. Об этом сообщил в среду директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Скорее всего, мы встретимся с новой волной антибиотикорезистентности, поскольку все страны, и в том числе Российская Федерация, указывают на увеличение объема использования антибиотиков", - сказал он, выступая на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

Ранее директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова сообщила, что в министерстве обеспокоены тем, что россияне все чаще используют антибиотики при коронавирусе, которые бесполезны для его лечения. По данным заведующего кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главного внештатного пульмонолога Минздрава России Сергея Авдеева, антибактериальная терапия при лечении новой коронавирусной инфекции неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками при лечении COVID-19 сегодня превышают нормы в десятки раз.