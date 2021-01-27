В Чувашии обучающиеся на дому дети с инвалидностью получат компенсацию за школьное питание

ТАСС, 27 января. Кабинет министров Чувашии в среду на заседании одобрил поправки в закон "Об образовании в Чувашской Республике", согласно которым ученики, обучающиеся вне школы, будут получать денежную компенсацию за питание. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой министерства образования и молодежной политики республики.

"Двадцать седьмого января на заседании кабинета министров Чувашской Республики были одобрены поправки в закон "Об образовании в Чувашской Республике". Теперь дети с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются вне школы, будут получать денежную компенсацию за горячее питание", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, учащимся с ограниченными возможностями здоровья полагаются бесплатные горячие завтраки и обеды. Если дети из этой категории получают семейное образование и не посещают ежедневно школу, то питание будет заменено денежной компенсацией.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Аллы Салаевой, поправки призваны усилить социальную поддержку детей. "На реализацию закона потребуются дополнительные средства в размере 300 тысяч рублей", - процитировали министра в пресс-службе.