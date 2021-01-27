Эксперты считают, что в барах и ночных клубах Москвы ожидается резкий рост посетителей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ограничения на ночную работу ресторанов и клубов отменили со среды - это приведет к резкому росту числа посетителей ночных клубов и баров, прогнозируют опрошенные ТАСС эксперты, представители бизнес-объединений и предприниматели.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду отменил запрет на обслуживание посетителей в барах, кафе и ресторанах с 23:00 до 06:00, который действовал в столице с 13 ноября. Также в это время смогут работать ночные клубы, караоке, дискотеки и другие развлекательные заведения, однако заведения продолжат соблюдать требования по рассадке посетителей и другие противоэпидемические меры.

Куда вернутся люди

Эксперт "Опоры России" Семен Небольсин считает, что ограничение на работу ночью затрагивало в первую очередь формат баров и ночных заведений. "В традиционном формате ресторанов доля гостей после 23 часов очень мала, резкий рост посетителей может быть только в ночные заведения - можно ожидать роста выручки до 40% для этих форматов", - спрогнозировал Небольсин. Продление работы в ночное время поможет только барам и ночным клубам, так как основная выручка ресторанов происходит в вечернее, а не в ночное время, согласен с ним член генерального совета "Деловой России", президент корпорации "Ростик Групп" Ростислав Ордовский-Танаевский.

"Для клубов это 100% возврата, потому что они не работали, бары получат процентов 20-25 дополнительно людей", - считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, вышедшие с удаленного формата работы люди придут в те рестораны, которые организуют ланч, а обычные рестораны в вечернее время получат дополнительно 10% посетителей.

Резкого увеличения числа посетителей дискотек, баров и ночных клубов ожидает и основательница сети кофеен Flip Анна Цфасман. "Скажется это и на ресторанах с вечерней посадкой - к тому же снимают ограничения как раз перед пятницей. Ближайшие пятницу-субботу можно ожидать огромного всплеска. Я думаю, что это может быть и 100, и 200, и 300% от предыдущих ожиданий по нашей выручке", - сообщила она. Однако Цфасман предупредила, что, когда ситуация вернется в обычное русло, причин для сильного роста выручки по сравнению с тем, что было до пандемии, ожидать не стоит.

Возвращение ресторанов в строй

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что возможность работать после 23:00 станет подспорьем для ресторанной отрасли. "Думаю, для московских рестораторов (тех, кто выжил) сегодняшняя новость - как глоток воздуха для утопающего. Декабрь для них выдался очень тяжелым, - сообщил он. - Напомню, что в Питере положение отрасли еще тяжелее, и снова призову губернатора Беглова обратить внимание на опыт столицы".

"В период осеннего роста заболеваемости трафик в кафе и ресторанах упал на 30-60%. Это серьезное снижение. Благодаря снятию ограничений кафе, бары и клубы получат дополнительное количество гостей за короткий период: офисные сотрудники вернутся в рестораны на ланчи, увеличится число гостей в ресторанах в вечернее время", - отметила московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. Она также добавила, что ресторанную отрасль ждет "сложный год". Аппарат Минеевой намерен совместно с бизнесом актуализировать устаревшие требования и принять на федеральном уровне решение об отмене или снижении НДС для ресторанов.

Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов считает, что рестораны смогут выйти на допандемийный уровень месячной выручки в течение месяца. "Рестораны выйдут на нормальный уровень месячной выручки, я думаю, в течение месяца. Потому что впереди февраль - День святого Валентина, 23 февраля", - сказал Миронов, уточнив, что того уровня выручки, которая наблюдалась в феврале и марте прошлого года, ожидать не стоит.

После ввода ограничения времени работы в ноябре часть проектов ресторанного холдинга Ginza Project, которые ранее работали за полночь, не досчиталась одной посадки. "Это порядка 20-30% выручки, особенно в пятницу и выходные дни. Безусловно, мы рассчитываем на возвращение этой доли выручки, но как быстро это произойдет, пока судить рано", - отметил партнер и генеральный директор Ginza Project Максим Ползиков. В корпорации "Ростик Групп" вернуться к выручке конца 2019 года рассчитывают лишь к концу года.

Не все рестораторы пока видят необходимость в увеличении штата сотрудников после снятия ограничений. Увеличивать число сотрудников пока не планируют в Ginza Project. Холдинг рассчитывает принять решение после первой недели работы после снятия ограничений - в зависимости от структуры посещаемости. В "Ростик Групп" нехватку персонала прочувствовали уже в летнее время, когда заканчивалась первая волна пандемии. Увеличивать численность персонала намерены в кофейнях Flip, ведь, по словам основательницы сети Цфасман, численность персонала в кофейнях "напрямую привязана к выручке".

Дальнейшее смягчение мер

До тех пор, пока есть коронавирус, часть ограничений все равно будет сохраняться, считает общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Миронов. "Все ждут смягчения этих ограничений, потому что, если мы берем нормальный ресторан, он тратит до 200 тыс. в месяц дополнительных средств на средства обработки, маски, перчатки - это огромные деньги для каждого ресторана. Какие-то большие рестораны до 300 тыс. тратят в месяц на это, и на сегодняшний день при низкой выручке, при низкой платежеспособности потребителя - это очень серьезные деньги", - считает Миронов.

"Я думаю, что ограничения постепенно будут снимать, но, говорят, что будет еще небольшая третья волна весной, и я думаю, что до нее будут действовать все эти ограничения, а к лету мы очень ждем уже полной свободы и возвращения к нормальной жизни и работе", - предположила основательница Flip Цфасман. Ордовский-Танаевский ожидает смягчения ограничений по расстоянию между столами, количеству гостей к началу весны.

В новость внесена правка (17:06 мск) - исправлена опечатка в имени члена генерального совета "Деловой России" в третьем абзаце