Эксперт: у четверти пациентов с коронавирусом отмечаются диарея, тошнота и рвота

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Более чем у четверти пациентов с новой коронавирусной инфекцией отмечаются такие симптомы как диарея, тошнота и рвота. Об этом сообщил в среду заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"У 28% пациентов с ковид отмечаются диарея, тошнота и рвота. У 2% детей отмечается изолированное поражение желудочно-кишечного тракта, когда респираторный симптом отсутствует", - сказал он, выступая на семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".

Говоря о детях, Горелов также сообщил, что у детей в возрасте четырех-пяти лет через две-три недели после перенесенной даже в легкой форме коронавирусной инфекции отмечают стойкое повышение температуры, лихорадку, поражение органов и систем.